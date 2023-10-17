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الذهب عالمياً يفقد بريقه وترقب لخطاب رئيس الفيدرالي الأميركي

10/17/2023 5:12:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، قبيل صدور بيانات اقتصادية وخطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول هذا الأسبوع، والذي يمكن أن يحول اتجاه قرارات أسعار الفائدة المقبلة.


وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 1916.88 دولار للأونصة، كما تراجعت أسعار العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1930.00 دولار.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، كما ارتفع الدولار، مما يزيد من تكلفة السبائك التي لا تدر عائدا على حائزي العملات الأخرى.

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