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الصفدي ينعى النائب السابق محمد الزبون

10/17/2023 5:12:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب السابق محمد الزبون الذي انتقل إلى رحمته تعالى اليوم الثلاثاء.
واستذكر الصفدي مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في مجلس النواب السابع عشر، حيث كان مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.
وأعرب الصفدي باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب كافة، عن تعازيه لآل الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.




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