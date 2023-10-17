الصفدي ينعى النائب السابق محمد الزبون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب السابق محمد الزبون الذي انتقل إلى رحمته تعالى اليوم الثلاثاء.
واستذكر الصفدي مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في مجلس النواب السابع عشر، حيث كان مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.
وأعرب الصفدي باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب كافة، عن تعازيه لآل الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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