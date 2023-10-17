سعر ليرة الذهب 21 بالأردن اليوم الثلاثاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقر سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية بالأردن اليوم الثلاثاء .
حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 318 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 279 دينارًا ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
واستقر سعر غرام الذهب 21 الاكثر طلبا من الأردنيين عند 39.2 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 37.7 ديناراً للشراء منهم .
MENAFN17102023000208011052ID1107254432
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.