سعر ليرة الذهب 21 بالأردن اليوم الثلاثاء

MENAFN - Al Wakeel News)استقر سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية بالأردن اليوم الثلاثاء .

حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 318 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 279 دينارًا ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

واستقر سعر غرام الذهب 21 الاكثر طلبا من الأردنيين عند 39.2 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 37.7 ديناراً للشراء منهم .





