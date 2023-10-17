Tuesday, 17 October 2023 01:10 GMT

سعر ليرة الذهب 21 بالأردن اليوم الثلاثاء

10/17/2023 5:12:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية بالأردن اليوم الثلاثاء .

حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 318 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 279 دينارًا ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

واستقر سعر غرام الذهب 21 الاكثر طلبا من الأردنيين عند 39.2 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 37.7 ديناراً للشراء منهم .


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