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أول تعليق من عائلة الأسيرة الإسرائيلية بعد نشر القسام فيديو لها

10/17/2023 5:12:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - علقت عائلة الأسيرة الإسرائيلية ميا شيم، على مقطع فيديو نشرته كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، للأسيرة وهي تتلقى العلاج في غزة.


وحسب (القناة 13) الإسرائيلية، فقد قالت والدة الأسيرة: "أرى المحنة التي هي فيها، لكن الحمد لله أنها على قيد الحياة".


وأضافت: "أعيدوا ابنتي ميا وجميع الأسرى، فنحن ننتظر أبناءنا".


ونشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء أمس الاثنين، مقطع فيديو، يظهر عناصرها، وهم يقدمون الرعاية الطبية لإحدى الأسيرات في قطاع غزة، والتي تم أسرها في اليوم الأول من معركة "طوفان الأقصى".


وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، قال إن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيراً.


وأشار أبو عبيدة، في كلمة له، الاثنين، إن 22 أسيراً فقدوا حياتهم حتى الآن بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة.


وأوضح أبو عبيدة، "أننا نرعى الأسرى بما يقتضيه الواجب الأخلاقي والإنساني، ويأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب".


وأضاف: "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة فإنا نعتبرهم ضيوفا لدينا، وفي اللحظة التي تسمح بها الظروف الميدانية باطلاق سراحهم سنقوم بذلك".


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