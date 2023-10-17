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طبيب: لا فائدة كبيرة من أكل البصل والثوم في الخريف

10/17/2023 5:12:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يجب أن يكون النظام الغذائي في فصل الخريف متنوعا ويحتوي على كمية كافية من الخضروات والمواد المغذية كما في بقية فصول السنة.

ويقول: "يمكن فقط إضافة فيتامين D تحت إشراف طبيب، لأنه في الخريف يقل ضوء الشمس وكقاعدة عامة، لا حاجة للإضافات الأخرى. لإن هدف ما يعلن عن أهمية الاستخدام المنتظم للمكملات الغذائية هو بالأحرى تسويق، ولا علاقة له بالطب".

ويضيف موضحا، إلى أن النظام الغذائي يجب أن يحتوي على الألياف الغذائية الموجودة في الخضروات الورقية والمكسرات والبقوليات، والإكثار من تناول البصل والثوم في الخريف، كما تنصح الأمهات والجدات، لن يجلب الكثير من الفوائد. ولا يمكن أن تكون خصائصها المضادة للميكروبات فعالة إلا إذا أكل الشخص منها كمية كبيرة دفعة واحدة، وهو أمر لا داعي له. وعموما البصل والثوم هي مجرد توابل جيدة، أو مكمل فيتامينات.


و بالنسبة للأفوكادو والكينوا مثلا، فإن إضافة هذه المنتجات المفيدة للصحة يوميا تكون له نتائج صحية عامة وليست حصرية.


ويقول: "يمكن تحقيق تأثير مماثل لها بتناول المنتجات التقليدية - الحبوب الكاملة والمكسرات والخضروات الطازجة، ما يوفر التنوع الضروري من العناصر الغذائية في الجسم".


ويجب اختيار اللحوم ذات المحتوى الأقل من الدهون كالديك الرومي والدجاج والأرانب.


ويتابع: "من الأفضل تقليل لحم الضأن في النظام الغذائي. لأن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى زيادة حمض البوليك، الذي يؤثر في أمراض المفاصل والكلى والأوعية الدموية. وعموما من الأفضل استبدال اللحوم بالأسماك مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع، لأنها تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة، الضرورية لعمل الجسم بضورة طبيعية".

روسيا اليوم

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