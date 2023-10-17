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مهيدات: أتمتة عملية طلب الدعم الفني لتحميل ملفات تسجيل الأدوية (Ectd)

10/17/2023 5:12:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أتمتت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عملية طلب الدعم الفني اللازم الخاص بتقديم وتحميل ملفات تسجيل الأدوية (eCTD) إلكترونيًا .
وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الأتمتة جاءت بهدف تنظيم وتسريع إنجاز الدعم الفني الذي تقدمه المؤسسة لمتلقي الخدمة وتبسيط آلية إبلاغ المؤسسة عن أي خلل فني قد يواجه متلقي الخدمة في تحميل ملفات eCTD وبالتالي سرعة الاستجابة وتمكينهم من الحصول على الخدمة دون الحاجة للحضور الشخصي إلى المؤسسة.
وأضاف، أن الآلية المؤتمتة المستحدثة تشمل تقديم طلب الدعم الفني إلكترونيا وإمكانية متابعة الطلب وتقديم المعالجة الفنية اللازمة من قبل وحدة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة والإشعار بالإنجاز عبر البريد الإلكتروني.
ويذكر أن المؤسسة تتطلع نحو توسيع الدعم الفني لخدماتها الإلكترونية التي تستدعي الحضور الشخصي لمتلقي الخدمة ، هذا وتتوفر الخدمة على موقع المؤسسة الإلكتروني من خلال الرابط:

مع ضرورة مراعاة إدخال البريد الإلكتروني بشكل صحيح والتحقق منه لتصل الإشعارات إلى المستخدمين.




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