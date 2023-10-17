وزير الدفاع الأمريكي يأمر بتجهيز 2000 جندي لاحتمال إرسالهم لدعم الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قراراً بأن يستعد ما يقرب من 2000 جندي لاحتمال نشرهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتقديم المساعدة للاحتلال الإسرائيلي في مهام مثل الدعم الطبي واللوجستي.



ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن أوستن أصدر القرار، ليلة الأحد الماضي، وطلب تقريراً عن عدد القوات التي يمكن إرسالها ومن أين.

ولفت المسؤولون إلى أن الأمر لا يعني أن تلك القوات ستنتشر بالتأكيد، أو أن أيا منها سيشارك في أدوار قتالية إذا ذهبوا، لكنهم أوضحوا أن قرار أوستن أدى إلى تقصير الوقت الذي سيتعين على تلك القوات الاستعداد للانتشار في الأراضي المحتلة إذا صدرت لها الأوامر.



ويأتي ذلك في الوقت الذي يعزز فيه الجيش الأمريكي وجوده في الشرق الأوسط، بما في ذلك نشر حاملة طائرات ثانية في شرق البحر الأبيض المتوسط لإرسال طائرات مقاتلة إلى المنطقة. CNN عربية