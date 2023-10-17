Tuesday, 17 October 2023 01:10 GMT

الوطنية للانتخابات تعلن بدء تلقى اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية

10/17/2023 4:28:43 AM
(MENAFN- Youm7)
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بدء تلقي اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، على بعضهم البعض، وتستمر فترة الاعتراض حتى غدا الأربعاء.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه وفقا للقانون لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك عقب إعلان القائمة المبدئية للمرشحين التى تم إعلانها أمس.



وحدد مدة فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات اعتبارا من 19 إلى 21 اكتوبر، وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 اكتوبر .



وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر بأوراق ترشحهم فى الانتخابات الرئاسية وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.



وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمز تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.



وتعلن القائمة النهائية بأسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل وهو ذات الموعد لانطلاق الدعاية الانتخابية لكل مرشح لعرض برنامجه الانتخابي.



يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.
















MENAFN17102023000132011024ID1107254267

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث