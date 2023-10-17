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الأرصاد: فرص سقوط الأمطار قائمة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

10/17/2023 4:28:43 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوي ، أنه طبقا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، تظل فرص سقوط الأمطار قائمة، حيث أنه من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف
على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما متوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20.














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