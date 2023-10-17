بايدن ورئيس وزراء العراق يؤكدان أهمية معالجة الأزمة الإنسانية فى غزة

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، أهمية معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض، في بيان، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية، لمناقشة الجهود الجارية لمنع توسع الصراع في غزة في أعقاب الهجمات على إسرائيل.

وشدد الجانبان، بحسب البيان، أهمية الشراكة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة على النحو المبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.. والتزما بالتنسيق المنتظم بين فرقهما؛ لتعزيز الأهداف المشتركة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي موقف بلاده الثابت والمبدئي تجاه ما يحصل في غزة، مشيرا إلى أهمية فتح الممرات الإنسانية، وإيصال ما يحتاجه أبناء القطاع الذين يتعرضون لحرب وحصار ظالم، لافتا إلى أن استمرار العدوان على غزة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم.



