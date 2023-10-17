الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 58 فلسطينيا غالبيتهم عمال من غزة فى الضفة الغربية

MENAFN - Youm7) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 58 فلسطينيًا، غالبيتهم عمال من قطاع غزة، بعد طردهم من أماكن عملهم داخل أراضى الـ48 وهروبهم إلى الضفة الغربية، وذلك بعد أن تقطعت بهم السبل فى العودة إلى القطاع الذى يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق لليوم الحادى عشر على التوالى.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدرسة في مدينة "حلول" شمال محافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية، واعتقلت من داخلها 30 عاملا من قطاع غزة، بعد إخضاعهم لتفتيش ميداني، وكان العمال أجبروا على مغادرة أماكن عملهم في أراضي الـ48، وتعرضوا للعنف وللاضطهاد، ولم يتسن لهم العودة أساسا إلى القطاع الذي أتوا منه لكسب العيش وبموافقة إسرائيلية.



واعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيًا آخرين من أنحاء محافظة الخليل، فيما جرى اعتقال 13 آخرين من محافظة "بيت لحم" الواقعة جنوب الضفة أيضًا.

ومن محافظة "نابلس" الشمالية، جرى اعتقال فلسطينيين اثنين، أحدهما أسير مُحرر، بعد مداهمة منزليهما.





