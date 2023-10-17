مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

MENAFN - Youm7) اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال التي شددت إجراءاتها العسكرية عند جميع أبواب المسجد، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من دخوله، وأرجعت العديد منهم.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المُستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.



وينفذ المُستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.





