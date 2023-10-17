مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Youm7) اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال التي شددت إجراءاتها العسكرية عند جميع أبواب المسجد، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من دخوله، وأرجعت العديد منهم.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المُستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
وينفذ المُستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.
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