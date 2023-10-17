أمريكا والأردن يتفقان على أهمية حصول المدنيين فى غزة على المساعدات الإنسانية

(MENAFN
- Youm7) اتفقت الولايات المتحدة والأردن، اليوم الثلاثاء، على أهمية ضمان حصول المدنيين فى غزة على المساعدات الإنسانية.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" - فى بيان - أن "وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، تحدث هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث عبر أوستن، عن دعمه لإسرائيل، وتشاور مع العاهل الأردني بشأن الجهود الإقليمية لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة".
وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية - بحسب بيان - أن "أوستن، ركز خلال مكالمته مع العاهل الأردني على سلامة المدنيين"، مؤكدا مجددا قوة الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن، مجددا التزام واشنطن بأمن عمَّان.
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