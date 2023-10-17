أمريكا والأردن يتفقان على أهمية حصول المدنيين فى غزة على المساعدات الإنسانية

MENAFN - Youm7) اتفقت الولايات المتحدة والأردن، اليوم الثلاثاء، على أهمية ضمان حصول المدنيين فى غزة على المساعدات الإنسانية.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" - فى بيان - أن "وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، تحدث هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث عبر أوستن، عن دعمه لإسرائيل، وتشاور مع العاهل الأردني بشأن الجهود الإقليمية لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة".

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية - بحسب بيان - أن "أوستن، ركز خلال مكالمته مع العاهل الأردني على سلامة المدنيين"، مؤكدا مجددا قوة الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن، مجددا التزام واشنطن بأمن عمَّان.



