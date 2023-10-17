الصحة بغزة: تلقينا نحو 1200 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض 500 منهم أطفال

MENAFN - Youm7) أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، ارتفاع عدد التبليغات عن مفقودين تحت أنقاض المنازل إلى نحو 1200، منها نحو 500 بلاغ عن أطفال.

وقال القدرة: "سجلت الطواقم المختصة قرابة 1200 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض المنازل التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية، منها 500 بلاغ عن أطفال. ونأمل أن يكون منهم من لا يزال على قيد الحياة".

وكانت قد أعلنت مصادر فى مستشفيات قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 74 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، جراء القصف الإسرائيلى المستمر طوال الليل، والذى استهدف عددًا من المنازل على رؤوس ساكنيها فى رفح وخان يونس وفى دير البلح بجنوب ووسط القطاع، الذى يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق لليوم الـ 11 على التوالى.

وأفادت المصادر باستشهاد ثلاثة أطفال وإصابة عدد آخر جراء قصف استهدف منزلا في "دير البلح"، فيما استشهد 28 آخرون، بينهم أطفال ونساء في قصف لمنزل مكون من 5 طوابق على رؤوس ساكنيه جنوب القطاع.



وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في الحي الياباني غرب مدينة (خان يونس) ما أدى إلى استشهاد 10 بينهم أطفال وإصابة آخرين من النازحين في مدرسة قريبة من الاستهداف.

وأكد شهود عيان وصول عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال إلى مستشفى ناصر في خان يونس عقب قصف الطيران الحربي منزلا في الحي الهولندي غرب خان يونس.



