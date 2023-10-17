6 توجيهات هامة من محافظ الجيزة بشأن مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية

(MENAFN
- Youm7) بمعدلات تنفيذ عالية، تواصل محافظة الجيزة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل وتغطية ترعة المريوطية، ابتداءً من شارع الملك فيصل حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكاري، والتي تستهدف توسعة وتطوير الطريق على جانبي الترعة وإقامة ممشى سياحي ومواقف لسيارات السرفيس وساحات انتظار ونقاط خدمية بالقطاعات المغطاة بكل قطاع منها، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
ونوضح في السطور التالية أبرز توجيهات محافظ الجيزة بشأن مشروع تطوير ترعة المريوطية بقطاعات فيصل ومحيط الطريق الدائري.
1- شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطرق بسرعة استلام المواقع بالقطاعات المتبقية وبدء الأعمال فورًا الخاصة بالطبقة الاسفلتية لسرعة الانتهاء منها.
2- وجه محافظ الجيزة بمراعاة توفير ساحات انتظار ومساحات خاصة بالمواقف ونقاط الخدمات والأكشاك التجارية واستغلال الفراغات دون تأثير على مسطح الطريق لضمان تحقيق الانسيابية المرورية.
3- وجه المحافظ رئيس حي الهرم بالمتابعة الدورية للطريق وتوفير دوريات لرصد أي حالات إلقاء للمخلفات على جانبي الطريق وتوقيع العقوبات القانونية على أصحابها.
4- وجه محافظ الجيزة بمتابعة نسب التنفيذ للشركات المسند إليها الأعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمنى لها مع إزالة أي معوقات تواجه مراحل العمل لضمان الانتهاء من المشروع بالكامل.
5- كلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس بتجهيز خطة لتشغيل مواقف السرفيس الجاري إنشاءها على القطاعات المغطاة مع مراعاة تنوع خطوط السير وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين عقب الانتهاء من الأعمال والتجهيزات اللازمة.
6- وجه محافظ الجيزة بضرورة تدعيم الساحات والمواقف ومنطقة الأكشاك الحضارية بمقاعد للانتظار وبالوعات صرف للأمطار وأعمدة إنارة وتجهيزها بالشكل الأمثل مع مراعاة دعمها بالمظلات.
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