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6 توجيهات هامة من محافظ الجيزة بشأن مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية

10/17/2023 4:28:40 AM
(MENAFN- Youm7) بمعدلات تنفيذ عالية، تواصل محافظة الجيزة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل وتغطية ترعة المريوطية، ابتداءً من شارع الملك فيصل حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكاري، والتي تستهدف توسعة وتطوير الطريق على جانبي الترعة وإقامة ممشى سياحي ومواقف لسيارات السرفيس وساحات انتظار ونقاط خدمية بالقطاعات المغطاة بكل قطاع منها، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



ونوضح في السطور التالية أبرز توجيهات محافظ الجيزة بشأن مشروع تطوير ترعة المريوطية بقطاعات فيصل ومحيط الطريق الدائري.



1- شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطرق بسرعة استلام المواقع بالقطاعات المتبقية وبدء الأعمال فورًا الخاصة بالطبقة الاسفلتية لسرعة الانتهاء منها.



2- وجه محافظ الجيزة بمراعاة توفير ساحات انتظار ومساحات خاصة بالمواقف ونقاط الخدمات والأكشاك التجارية واستغلال الفراغات دون تأثير على مسطح الطريق لضمان تحقيق الانسيابية المرورية.



3- وجه المحافظ رئيس حي الهرم بالمتابعة الدورية للطريق وتوفير دوريات لرصد أي حالات إلقاء للمخلفات على جانبي الطريق وتوقيع العقوبات القانونية على أصحابها.



4- وجه محافظ الجيزة بمتابعة نسب التنفيذ للشركات المسند إليها الأعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمنى لها مع إزالة أي معوقات تواجه مراحل العمل لضمان الانتهاء من المشروع بالكامل.



5- كلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس بتجهيز خطة لتشغيل مواقف السرفيس الجاري إنشاءها على القطاعات المغطاة مع مراعاة تنوع خطوط السير وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين عقب الانتهاء من الأعمال والتجهيزات اللازمة.



6- وجه محافظ الجيزة بضرورة تدعيم الساحات والمواقف ومنطقة الأكشاك الحضارية بمقاعد للانتظار وبالوعات صرف للأمطار وأعمدة إنارة وتجهيزها بالشكل الأمثل مع مراعاة دعمها بالمظلات.












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