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كفر الشيخ تستعد لبدء الدورة الزراعية لمحصول القمح

10/17/2023 4:28:40 AM
(MENAFN- Youm7) تفقد الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، استعدادات مديريات الزراعة بمحافظة كفر الشيخ لزراعة القمح وتطبيق الدورة الزراعية تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .



وأوضح عيسى أنه يتم التعريف بالممارسات الزراعية السليمة وتوقيتات الزراعة والالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها قمح ، تمهيدا للبدء فى تطبيق الدوره الزراعية.



كما تم متابعة منظومة جمع وتدوير منظومة قش الأرز ومنع الحرق حفاظا على البيئة من التلوث بالتنسيق مع مسئولى وزاره البيئة.



وتابع عيسى منظومة حوكمة الأسمدة ومدى توافر الاسمدة والتقاوى فى الجمعيات وكذلك متابعة تطوير الجمعيات والتحول والإرشاد الرقمى.



كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه قيادات الوزارة بتكثيف التواجد مع المزراعين والمرور الميدانى استعدادا لزراعة القمح وتوفير التقاوى والارشاد الزراعى للمارسات الزراعية السليمة وتوقيتات الزراعة، كما شدد على متابعة الالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها بالقمح تمهيدا للبدء فى تطبيق الدورة الزراعية

، كذلك المتابعة المكثفة لمنع حرق قش الارز حفاظا على البيئة وتحقيق عائد اقتصادي للمزراعين.












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