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انطلاق قافلة دعوية إلى شمال سيناء الجمعة المقبل

10/17/2023 4:28:40 AM
(MENAFN- Youm7) في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية
إلى محافظة(شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة : (5 – 6 ربيع آخر 1445هـ)، الموافق (19 - 20/10/2023م).



تضم القافلة (خمسة عشر عالماً): خمسة من علماء الأزهر الشريف ، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض ".












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