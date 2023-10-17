Tuesday, 17 October 2023 01:09 GMT

جامعة حلوان تُطلق مبادرة طالب بس حريف لتأهيل الطلاب للوظائف المهنية

10/17/2023 4:28:40 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان عن إطلاق مبادرة طالب بس حريف وهي خبرة وظيفية كنموذج لإنماء حلول مثلى لتمكين طلاب الجامعة من الحصول على وظائف فنية ومهنية لائقة، وتم إطلاق المبادرة استجابة لرؤية رئيس الجامعة التي أعلنها في الملتقى الوظيفي التاسع عشر.



تأتي تلك المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة سماح سالم، مديرة المركز.



ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على أهمية هذه المبادرة وقال: "تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تمكين طلابنا من الحصول على فرص وظيفية تناسب تخصصاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، حيث إن دعم الخبرة الوظيفية للطلاب يعزز من فرصهم في سوق العمل ويساهم في بناء مستقبلهم المهني بشكل فعّال."



وتهدف المبادرة إلي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتوجيهات قيادة الجامعة في استثمار طاقات شباب الجامعة لصالح خدمة الجامعة والمجتمع، والاستجابة لاحتياجات شباب الجامعة في الحصول على فرصه عمل داخل الجامعه، بجانب الالتزام بتوفير فرص عمل مهنية لطلاب الجامعه تتناسب مع مهاراتهم الفنية التي يمتلكونها، وايضا تقليل الفجوة بين الطلاب الباحثين عن العمل أثناء الدراسة وفرص العمل المتاحة بالجامعة، بالاضافة إلي التدريب المهني لذوي المهارات المحدودة من الطلاب الراغبين في الحصول على فرصة عمل.




وتتمثل مزايا المبادرة فى عقد عمل قانوني بين الطالب والجامعة، راتب مناسب ومنصف ومضمون، وجبة غداء، ظروف عمل امنه وصحية، شهادات خبره ممنوحة.



ولجميع المهتمين من أبنائنا الطلاب برجاء ملئ الرابط حتى يتمكن المركز من حصر الكفاءات و حصولهم على الخبرة الوظيفية الملائمة لقدراتهم.



متطلبات الالتحاق التسجيل الإلكتروني للطلاب، توقيع عقد العمل، تقييم إنتاج الطلاب المشاركين تحت إشراف مركز الصيانة أو الكليات التي تتيح وظائف طلابية، المتابعة المستمرة.



ويشارك بالمبادرة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية (التابع لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة البيئة)، مركز الصيانة بالجامعة، جميع كليات الجامعة، مركز التطوير الوظيفي، مكتب الحاضنات التكنولوجية، مركز بحوث وتدريب القاده، مركز الحساب العلمي، مركز ذوي الاعاقة، مكتب التصنيف الدولي، الإدارة الهندسية بالجامعة،
إدارة المتابعة، شركات وجهات التوظيف بالمجتمع.












MENAFN17102023000132011024ID1107254255

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث