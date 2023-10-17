الانتخابات الأمريكية.. 8 نوفمبر موعد مناظرة الحزب الجمهورى الثالثة

MENAFN - Youm7) كشفت مصادر إعلامية أمريكية اليوم الاثنين أن المناظرة التمهيدية الرئاسية الثالثة للحزب الجمهوري ستستضيفها شبكة "إن بي سي" نيوز في 8 نوفمبر.

وبحسب موقع العربية، سيتم بث المناظرة من الساعة 8 مساء حتى 10 مساء بالتوقيت المحلي للساحل الشرقي الأمريكي. ومن المقرر أن يتم عقد المناظرة في مركز Adrienne Arsht للفنون المسرحية في مقاطعة ميامي ديد.

وقالت الشبكة إن المناظرة ستبث على شاشة التليفزيون والبث المباشر ومنصات شبكة "إن بي سي" نيوز الرقمية.

وذكرت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الشهر الماضي أن متطلبات التأهل للمناظرة الثالثة أصعب من المناظرة الأولى والثانية، حيث يجب على المرشحين الحصول على ما لا يقل عن 4% في استطلاعين وطنيين أو 4% في استطلاع وطني واستطلاع مبكر واحد على مستوى الولاية، بما في ذلك أيوا ونيو هامبشاير ونيفادا وكارولينا الجنوبية.

ويجب إجراء الاقتراع في الأول من سبتمبر أو بعده، وفقًا للجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

كما يجب أن يكون لدى المرشحين أيضًا ما لا يقل عن 70000 متبرع فريد، مع ما لا يقل عن 200 متبرع فريد لكل ولاية أو إقليم في 20 ولاية أو إقليم على الأقل.

واعتلى 7 مرشحين من الحزب الجمهوري منصة سيمي فالي بولاية كاليفورنيا للمشاركة في المناظرة التمهيدية الثانية للحزب الجمهوري الشهر الماضي.

وقام الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا للحزب الجمهوري بعمل برنامج موازٍ للمناظرة من خلال التحدث إلى عمال صناعة السيارات المضربين في ديترويت. وقال في أغسطس إنه "لن يشارك في المناظرات".



