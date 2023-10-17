الأمم المتحدة تدعو لمناهضة خطاب الكراهية ورسائل العنف فى العالم

MENAFN - Youm7) دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" إلى مناهضة خطاب الكراهية ورسائل العنف فى العالم، على خلفية حادثة مقتل طفل فلسطينى وإصابة والدته بجراح فى مدينة شيكاغو الأمريكية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "دوجاريك"، إن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" كان واضحا جدا عندما تحدث بأن اللهجة المهينة للكرامة الإنسانية التي تحرض على العنف لا ينبغي أبدا قبولها.



وأضاف "دوجاريك" أن الأمين العام دعا بوضوح شديد الزعماء السياسيين في كل مكان إلى التحدث علنا ضد التعصب المناهض للمسلمين، وخطاب الكراهية، ومعاداة السامية، مشيرا إلى المسؤولية الكبيرة التي قال إنها تقع على عاتق شركات وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على ضرورة ألا تعمل هذه الشركات على "نشر الكراهية ورسائل العنف التي تحرض الناس على فعل ما فعله ذلكم الرجل في شيكاغو".



