سوناك يعلن رسميا مقتل 6 بريطانيين وفقدان 10 آخرين فى فلسطين

MENAFN - Youm7) قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن هناك ستة بريطانيين قتلوا وفقد 10 آخرين فى حرب غزة التى اندلعت قبل أيام، وفقا لصحيفة الجارديان.





وفي حديثه أمام مجلس العموم للمرة الأولى منذ اندلاع الازمة قبل أسبوع، أخبر رئيس الوزراء أعضاء البرلمان أن بعض المفقودين يخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم، على الرغم من أنه من الصعب تحديد هوية جميع الذين قتلوا في الهجوم.





وقال سوناك: "بقلب مثقل يمكنني أن أبلغ المجلس أن ستة مواطنين بريطانيين على الأقل قتلوا"، وأضاف أن 10 آخرين في عداد المفقودين، ويعتقد أن بعضهم من بين القتلى" وأكد أنه يعمل مع إسرائيل للوصول لحل.





وأعلن سوناك أيضًا أن المملكة المتحدة ستنفق 10 ملايين جنيه إسترليني إضافية على المساعدات الإنسانية لغزة، حيث قتل 2750 شخصا في الغارات الجوية الإسرائيلية ويعيش مئات الآلاف الآن دون إمكانية الوصول إلى الكهرباء وإمكانية محدودة للحصول على المياه.





وعززت بريطانيا وجودها العسكري في البحر الأبيض المتوسط، في حين شرع رئيس الوزراء في موجة من الدبلوماسية كجزء من جهد دولي لمنع الحرب من أن تتحول إلى صراع إقليمي أوسع.





وأخيرًا، قال رئيس الوزراء إن الحكومة ستقدم مبلغًا إضافيًا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لصندوق أمن المجتمع، وهي مؤسسة خيرية تساعد على حماية اليهود البريطانيين، بعد ارتفاع التقارير عن هجمات معادية للسامية في المملكة المتحدة، كما حث إسرائيل أيضًا على التصرف وفقًا للقانون الإنساني الدولي في ردها وتجنب سقوط ضحايا من المدنيين حيثما أمكن ذلك.





وفي تحول في لهجته عن بعض تعليقاته الأسبوع الماضي، قال سوناك:“سنواصل دعوة إسرائيل إلى اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إيذاء المدنيين. وأكرر كلمات الرئيس بايدن: كديمقراطيات، نحن أقوى وأكثر أمانًا عندما نتصرف وفقًا لسيادة القانون".