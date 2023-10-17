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مسئول أوزبكى لـاليوم السابع: مصر لاعب رئيسي بصناعة السياحة ونتعلم منها

10/17/2023 4:28:38 AM
(MENAFN- Youm7) قال فاروز دويوف، رئيس إدارة
العلاقات الدولية في لجنة السياحة التابعة
لوزارة حماية البيئة وتغير المناخ الأوزبكية، إن مصر تعد لاعبا رئيسيا فى صناعة السياحة وتحظى بإعجاب الكثير من المواطنين الأوزبكيين لتميز وتعدد مقاصدها السياحية، مشيرا إلى أنها كانت من بين أبرز الوجهات الخارجية للسياح الأوزبك فى الفترة الأخيرة.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية والمنعقدة فى سمرقند فى الفترة من 16-20 أكتوبر الجارى، أن هناك تعاون مكثف مع الشركاء المصريين بهدف الحصول على الخبرات وكيفية تطبيقها فى أوزبكستان فيما يتعلق بالسياحة الثقافية والتراثية وكذلك بالأنشطة المختلفة مثل السفارى وغيرها من الأنشطة التى تحظى بإعجاب السائحين لاسيما وإن مصر لديها خبرة طويلة فى هذا المجال، ونرغب فى دراسة هذه التجربة والتعلم منها.



وأوضح أن هناك اهتمام متنامى من السائحين المصريين كذلك لزيارة أوزبكستان خاصة المواقع الإسلامية والتراثية والثقافية والتاريخية، فضلا عن تلك المتعلقة بالفلك وهذا الاتجاه يبدو واعدا، مشيرا إلى أن هناك تعاون وثيق مع السفارة المصرية فى أوزبكستان وكذلك مع وزارة السياحة المصرية.



وأضاف أن زيارة رئيس أوزبكستان إلى مصر أطلقت شرارة التعاون فى عدد من المجالات ومن بينها السياحة، حيث خاض الجانبان مباحثات مفيدة من شأنها أن تؤدى إلى زيادة تدفق السائحين من البلدين إلى بعضهما البعض.














وكان قال سفير أوزبكستان لدى القاهرة منصوربيك كيليتشيف، تعليقا على استضافة بلاده للدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية فى مدينة سمرقند فى الفترة من 16-20 أكتوبر الجارى،
إن سمرقند هي بوابة السياحة في أوزبكستان.



وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المدينة استضافت العديد من الأحداث الكبيرة في السنوات الماضية، ومن أبرزها قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتى تم تنظيمها العام الماضي في المدينة القديمة، معتبرا أن تنظيم الأحداث الدولية في سمرقند يؤكد على أهميتها التاريخية.



وأشار إلى رغبة بلاده فى العمل على ترسيخ روابط المدن الشقيقة بين سمرقند والإسكندرية، لاسيما وإن هذه المدن تحمل أهمية مركزية في تاريخ العالم. وأعرب عن أمله أن تعطي الروابط المباشرة بين مدن الدولتين زخمًا جديدًا لتطوير التعاون في مجال السياحة والاستثمار والتبادل الثقافي.


















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