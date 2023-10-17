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تفاصيل جلسة الفرصة الأخيرة بين إيهاب جلال وصالح جمعة فى الإسماعيلى

10/17/2023 4:28:36 AM
(MENAFN- Youm7) عقد إيهاب جلال المدير الفني للنادى الإسماعيلى
جلسة مع لاعبه صالح جمعة صانع ألعاب الفريق طالبه خلالها بضرورة تكثيف جهوده للعودة للتشكيل الأساسى للدراويش مع عودة مسابقة الدوري المتوقفة بسبب الأجندة الدولية.



وطالب جلال لاعبه بإستغلال الفرصة الأخيرة له مع الدراويش هذا الموسم حتى يستعيد رونقه المفقود في الملاعب المصرية بسبب طول فترات غيابه.



ومن جانبه وعد صالح جمعة مدربه بالتركيز في التدريبات وإنقاص وزنه حتى يستعيد فورمته الفنية والبدنية بأسرع وقت.



وكلف إيهاب جلال، أحمد سامح، مخطط أحمال النادى الإسماعيلى، بوضع برنامجاً بدنياً لصالح جمعة بعد غياب اللاعب عن الظهور مع الإسماعيلى في أول ثلاث مباريات بالدوري بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية، بجانب شكواه من كدمة فى كاحل القدم.



ويرغب إيهاب جلال المدير الفني للنادى الإسماعيلى فى تجهيز صالح جمعة للاستعانة بجهوده في المباريات المقبلة للدراويش ، ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فاركو المقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.












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