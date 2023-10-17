تعرف على قائمة منتخب الكاراتيه فى بطولة العالم بالمجر

MENAFN - Youm7) أعلن اتحاد الكاراتيبرئاسة محمد الدهراوى عن قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في بطولة العالم التي تقام بالمجر في الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجارى .

القائمة تضم 22 لاعب ولاعبة على مستوى الكبار، وهم عمرو علاء، على الصاوى، عبد الله ممدوح، يوسف عماد ، طه طارق، عبد الله هشام ، أحمد المصرى ، عمر أشرف، ريم سلامة، أحرم حمدى، نورسين كمال ، علا متولى ، منة شعبان ، سهيلة أحمد ، دهب ياقوت، صلاح الدين محمد ، زياد محمد ، عبد الرحمن هشام، مصطفى محمد ، اية هشام، أسماء مجدى، نهى عمرو.

ويرأس البعثة في البطولة عصام عبد الرؤوف عضو مجلس الإدارة، و خالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد، بالإضافة إلى مراد عاصم رئيس الجهاز الفنى، و عبدالفتاح النجار مدير فنى،

ومحمد عبد الرحمن تاتو ، و هانى قشطة ، وإبراهيم مجدى

مدربين، و احمد الصاوى طبيب

من ناحية أخرى يستعد المنتخب المصري للكاراتيه للمشاركة فى منافسات دورة الألعاب القتالية العالمية والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 18 وحتى 23 أكتوبر الجاري.

ويشارك المنتخب المصري للكاراتيه بأربعة لاعبين تحت 21 سنة هم:“أحمد أيمن لطفي في كوميتيه وزن 67 كجم، محمد صلاح كوميتيه وزن 60 كجم، ملك محمد فهمي كوميتيه وزن 50 كجم، نورهان محمد سلامة كاتا“.ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من:“نصر محمد إداري البعثة، والسيد سعيد محمد مديرًا فنيًا“.ويشارك في منافسات البطولة 96 رياضيًا حيث سيتم تمثيل ما لا يقل عن 42 دولة في مسابقة الكاراتيه ضمن دورة الألعاب القتالية العالمية، وهو ما يعد شهادة على شعبية هذه الرياضة حول العالم.ويقتصر هذا الحدث على الرياضيين في فئات تحت 21 سنة وسيتنافس بعض لاعبي الكاراتيه الواعدين في العالم على الميدالية الذهبية في هذا الحدث.