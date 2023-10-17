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آخر تطورات تأهيل الونش فى الزمالك للتعافى التام من الصليبي.. صور

10/17/2023 4:28:36 AM
(MENAFN- Youm7) أصبح محمود حمدى الونش لاعب فريق الزمالك ، قريبا من العودة إلى التدريبات الجماعية مع فريقه في ظل خضوعه للبرنامج التأهيلى المحدد له من جانب الجهاز الطبى، والذى من المقرر أن يكون خلال شهر ديسمبرالمقبل، وفقا للبرنامج الموضوع له بعد الخضوع لجراحة الرباط الصليبى.

ويخوض الونش تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق، حتى يعود لمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، وهو ما تحدده الفحوصات والقياسات البدنية التي يتحدد بعدها الموعد النهائي للمشاركة.


الونش فى الزمالك


وظهر الونش مع الزمالك في التدريبات التي يتم خوضها على ملعب الترسانة ، في ظل انشغال ملعب الزمالك بالجمعية العمومية ، المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجارى.


محمود حمدى الونش


ومن المتوقع أن تشهد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها فى منتصف فبراير 2024 ضمن منافسات الأسبوع العاشر من دورى نايل ظهور الونش الأول مع الفريق الأبيض خاصة أن ذلك الوقت سيكون اللاعب جاهزاً تحت تصرف الجهاز الفنى.

الونش
ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.





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