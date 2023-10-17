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آخر الاستعدادات قبل انطلاق البطولة العربية للملاكمة للشباب بالمركز الأوليمبى..صور

10/17/2023 4:28:36 AM
(MENAFN- Youm7) أجرى الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للملاكمة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، والعميد يوسف بن علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي للملاكمة وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، والعميد أحمد فاروق نائب رئيس الاتحاد المصري ومدير البطولة، جولة تفقدية صباح اليوم لصالة بالمركز الأولمبي بالمعادي قبل انطلاق البطولة العربية.
وتم وضع اللمسات الأخيرة الخاصة باستضافة مصر لمنافسات البطولة العربية للشباب للملاكمة مواليد عام 2005-2006 في نسختها السادسة خلال الفترة من 17 وحتى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة 65 لاعب من 10 دول في 13 ميزان.
ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبعض من قيادات الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية، وذلك في المركز الأولمبي بالمعادي وسيقام اليوم الثلاثاء 9 مباريات ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة العربية للأندية للشباب للملاكمة.
وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري المشاركة في البطولة 13 لاعبًا وهم:“محمد إيهاب مختار وزن 48 ك، يوسف سيد عبد الحليم وزن 51 ك، محمد عاطف إبراهيم وزن 54 ك، فارس فؤاد ثابت وزن 57 ك، أحمد محمد عبد الحفيظ وزن 60 ك“.
بالإضافة إلى:“عبد الرحمن محمود محمد وزن 63,5 ك، خالد ناصر حمدي وزن 67 ك، عبد الفتاح طارق وزن 71 ك، محمد حسام علي وزن 75 ك، فارس عادل متولي وزن 81 ك، محمد عبد الهادي وزن 86 ك، محمود محمد وزن 92 ك، محمد حسين فرج وزن +92 ك“.

جانب من الجولة 1

الملاكمة 1








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