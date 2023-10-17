بنك الكويت الوطني يحقق 1ر431 مليون دينار أرباحا صافية في 9 أشهر بربحية 52 فلسا للسهم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 10 (كونا) -- أعلن بنك الكويت الوطني تحقيقه 1ر431 مليون دينار كويتي (نحو 3ر1 مليار دولار أمريكي) أرباحا صافية عن فترة التسعة أشهر من عام 2023 مقارنة مع 23ر374 مليون دينار (نحو 1ر1 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 2ر15 في المئة.
وقال البنك في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء إن ربحية السهم في فترة التسعة أشهر من العام الحالي بلغت 52 فلسا مقارنة مع 45 فلسا في الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 6ر15 في المئة.
وأسس البنك عام 1952 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به مليار دينار (نحو 5ر3 مليار دولار) ويقوم بكافة الأعمال المصرفية.(النهاية)
م ك ع / ه ث
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