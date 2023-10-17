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بنك الكويت الوطني يحقق 1ر431 مليون دينار أرباحا صافية في 9 أشهر بربحية 52 فلسا للسهم

10/17/2023 4:28:34 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 10 (كونا) -- أعلن بنك الكويت الوطني تحقيقه 1ر431 مليون دينار كويتي (نحو 3ر1 مليار دولار أمريكي) أرباحا صافية عن فترة التسعة أشهر من عام 2023 مقارنة مع 23ر374 مليون دينار (نحو 1ر1 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 2ر15 في المئة.
وقال البنك في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء إن ربحية السهم في فترة التسعة أشهر من العام الحالي بلغت 52 فلسا مقارنة مع 45 فلسا في الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 6ر15 في المئة.
وأسس البنك عام 1952 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به مليار دينار (نحو 5ر3 مليار دولار) ويقوم بكافة الأعمال المصرفية.(النهاية)

م ك ع / ه ث




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