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بنك بوبيان يحقق 1ر61 مليون دينار أرباحا صافية في 9 أشهر بربحية 8ر13 فلس للسهم

10/17/2023 4:28:34 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 10 (كونا) -- أعلن بنك بوبيان تحقيقه 1ر61 مليون دينار كويتي (نحو 3ر186 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية عن فترة التسعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 5ر48 مليون دينار (نحو 9ر147 مليون دولار) عن الفترة ذاتها من عام 2022 بزياده نسبتها 26 في المئة.
وقال البنك في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء إن ربحية السهم عن فترة التسعة أشهر من العام الحالي بلغت 8ر13 فلس مقارنة مع 11 فلسا في الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 25 في المئة.
وأسس البنك عام 2004 وأدرج في بورصة الكويت عام 2006 ويبلغ رأسماله المصرح به 3ر396 مليون دينار (نحو 2ر1 مليار دولار)ز ويقبل الودائع بأنواعها ويزاول عمليات التمويل باجالها المختلفة.(النهاية)

م ك ع /ه ث




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