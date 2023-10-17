بنك بوبيان يحقق 1ر61 مليون دينار أرباحا صافية في 9 أشهر بربحية 8ر13 فلس للسهم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 10 (كونا) -- أعلن بنك بوبيان تحقيقه 1ر61 مليون دينار كويتي (نحو 3ر186 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية عن فترة التسعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 5ر48 مليون دينار (نحو 9ر147 مليون دولار) عن الفترة ذاتها من عام 2022 بزياده نسبتها 26 في المئة.
وقال البنك في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء إن ربحية السهم عن فترة التسعة أشهر من العام الحالي بلغت 8ر13 فلس مقارنة مع 11 فلسا في الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 25 في المئة.
وأسس البنك عام 2004 وأدرج في بورصة الكويت عام 2006 ويبلغ رأسماله المصرح به 3ر396 مليون دينار (نحو 2ر1 مليار دولار)ز ويقبل الودائع بأنواعها ويزاول عمليات التمويل باجالها المختلفة.(النهاية)
م ك ع /ه ث
MENAFN17102023000071011013ID1107254244
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