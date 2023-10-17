سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 25ر2 دولار ليبلغ 20ر94 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 10 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 25ر2 دولار ليبلغ 20ر94 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 95ر91 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 24ر1 دولار لتبلغ 65ر89 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 03ر1 دولار لتبلغ 66ر86 دولار.(النهاية)
خ م
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