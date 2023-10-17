الرئيس الامريكي يزور اسرائيل والاردن غدا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 10 (كونا) -- أعلن البيت الابيض ان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور اسرائيل والاردن غدا الأربعاء وذلك في ضوء تواصل عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة ومخاوف من اتساع دائرة الصراع.
وذكر البيت الأبيض في بيان مساء أمس الاثنين ان بايدن سيلتقي خلال الزيارة بالعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وأضاف البيان ان الرئيس الامريكي سيبحث سبل تسهيل دخول الاحتياجات الانسانية للمدنيين في قطاع غزة.
وكان الرئيسان الامريكي والمصري اتفقا خلال اتصال هاتفي امس على اهمية احتواء التصعيد العسكري في غزة لمنع اتساع دائرة الصراع كما توافقا على اولوية حماية المدنيين وايصال المساعدات الانسانية لقطاع غزة بالتنسيق مع الامم المتحدة.
وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية الليلة الماضية ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الى 2808 شهداء و10850 جريحا.(النهاية)
ا م م / م ج ز
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