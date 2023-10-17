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الرئيس الامريكي يزور اسرائيل والاردن غدا

10/17/2023 4:28:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 10 (كونا) -- أعلن البيت الابيض ان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور اسرائيل والاردن غدا الأربعاء وذلك في ضوء تواصل عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة ومخاوف من اتساع دائرة الصراع.
وذكر البيت الأبيض في بيان مساء أمس الاثنين ان بايدن سيلتقي خلال الزيارة بالعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وأضاف البيان ان الرئيس الامريكي سيبحث سبل تسهيل دخول الاحتياجات الانسانية للمدنيين في قطاع غزة.
وكان الرئيسان الامريكي والمصري اتفقا خلال اتصال هاتفي امس على اهمية احتواء التصعيد العسكري في غزة لمنع اتساع دائرة الصراع كما توافقا على اولوية حماية المدنيين وايصال المساعدات الانسانية لقطاع غزة بالتنسيق مع الامم المتحدة.
وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية الليلة الماضية ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الى 2808 شهداء و10850 جريحا.(النهاية)

ا م م / م ج ز




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