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رئيس الوزراء العراقي والرئيس الامريكي يدعوان إلى احتواء الصراع في قطاع غزة

10/17/2023 4:28:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 17 - 10 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل احتواء الصراع والعمل على عدم اتساع دائرة الحرب التي تستهدف المدنيين وتهدد السلام والاستقرار الاقليمي والدولي.
وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان اليوم الثلاثاء ان السوداني أكد موقف بلاده الثابت تجاه ما يحدث في غزة داعيا إلى "فتح الممرات الانسانية وإيصال المساعدات إلى أبناء القطاع الذين يتعرضون لحرب وحصار ظالم".
وأضاف البيان ان الجانبين بحثا كذلك العمل المشترك لدعم الاستقرار المستدام في المنطقة فضلا عن جهود تعزيز علاقة الشراكة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة.(النهاية)

ع ح / م ج ز




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