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الرئيسان المصري والقبرصي يحذران من خطورة توسع العمليات العسكرية بالاراضي الفلسطينية

10/17/2023 4:28:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 10 (كونا) -- حذر الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والقبرصي نيكوس خريستودوليدس من خطورة توسع دائرة تصاعد العمليات العسكرية في الاراضي الفلسطينية على استقرار المنطقة.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان اليوم الثلاثاء أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي آخر تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وقال البيان ان الرئيسين المصري والقبرصي توافقا بشأن الخطورة البالغة للموقف الراهن على أمن المنطقة مشيرين إلى حدة التداعيات الإنسانية لعمليات العنف على المدنيين.
واستعرض الرئيس السيسي الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر على مسار التهدئة في ضوء تصاعد العمليات العسكرية للاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وكذلك فيما يتعلق بتقديم ووصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.
وتتواصل الجهود والاتصالات المصرية على جميع المستويات مع كافة الدول الفاعلة لوضع حد لتصاعد العمليات العسكرية في الاراضي الفلسطينية وضرورة تيسير وإيصال المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.(النهاية)

ا س م / م ج ز




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