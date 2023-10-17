الرئيسان المصري والقبرصي يحذران من خطورة توسع العمليات العسكرية بالاراضي الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 10 (كونا) -- حذر الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والقبرصي نيكوس خريستودوليدس من خطورة توسع دائرة تصاعد العمليات العسكرية في الاراضي الفلسطينية على استقرار المنطقة.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان اليوم الثلاثاء أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي آخر تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وقال البيان ان الرئيسين المصري والقبرصي توافقا بشأن الخطورة البالغة للموقف الراهن على أمن المنطقة مشيرين إلى حدة التداعيات الإنسانية لعمليات العنف على المدنيين.
واستعرض الرئيس السيسي الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر على مسار التهدئة في ضوء تصاعد العمليات العسكرية للاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وكذلك فيما يتعلق بتقديم ووصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.
وتتواصل الجهود والاتصالات المصرية على جميع المستويات مع كافة الدول الفاعلة لوضع حد لتصاعد العمليات العسكرية في الاراضي الفلسطينية وضرورة تيسير وإيصال المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.(النهاية)
ا س م / م ج ز
MENAFN17102023000071011013ID1107254238
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.