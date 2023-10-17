مصرع شخصين اثر انهيار مبنى سكني بجبل لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 17 - 10 (كونا) -- لقي شخصان على الاقل مصرعهما في انهيار مبنى سكني بمنطقة (المنصورية) بجبل لبنان فيما مازال البحث جاريا عن ستة آخرين تحت الانقاض.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم الثلاثاء ان عمليات الإنقاذ في المبنى المنهار تتواصل من قبل عناصر الدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني والجيش بحثا عن ستة اشخاص ما زالوا تحت الانقاض مضيفة انه تم اخلاء ثلاثة مبان ملاصقة للمبنى المنهار.
ونقلت الوكالة عن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار قوله "كان هناك عمودان متصدعان ونتيجة السيول انهار المبنى واخلينا المباني المجاورة".(النهاية)
ا ي ب / م ج ز
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