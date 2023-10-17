استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 17 - 10 (كونا) -- استشهد فلسطينيان وأصيب ثمانية آخرون برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء ما يرفع الحصيلة منذ السابع من اكتوبر الجاري إلى 61 شهيدا.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان الفتى محمد محلم (17 عاما) استشهد جراء اصابته برصاصة في البطن اطلقها عليه جيش الاحتلال فجر اليوم في بلدة (حلحول) شمال (الخليل) مضيفة ان ثمانية اخرين اصيبوا بجروح خطيرة.
وفي نابلس استشهد سمير صبرة (72 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة (نابلس) فجر يوم الجمعة الماضي.
وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت بلدة (حلحول) ووقعت مواجهات مع عشرات الشبان الذين أصيب عدد منهم بجروح.(النهاية)
ن ق / م ج ز
MENAFN17102023000071011013ID1107254236
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.