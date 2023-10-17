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استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية

10/17/2023 4:28:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 17 - 10 (كونا) -- استشهد فلسطينيان وأصيب ثمانية آخرون برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء ما يرفع الحصيلة منذ السابع من اكتوبر الجاري إلى 61 شهيدا.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان الفتى محمد محلم (17 عاما) استشهد جراء اصابته برصاصة في البطن اطلقها عليه جيش الاحتلال فجر اليوم في بلدة (حلحول) شمال (الخليل) مضيفة ان ثمانية اخرين اصيبوا بجروح خطيرة.
وفي نابلس استشهد سمير صبرة (72 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة (نابلس) فجر يوم الجمعة الماضي.
وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت بلدة (حلحول) ووقعت مواجهات مع عشرات الشبان الذين أصيب عدد منهم بجروح.(النهاية)

ن ق / م ج ز




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