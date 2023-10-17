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الاحتلال يعتقل 115 فلسطينيا بينهم 50 عاملا غزيا بالضفة الغربية

10/17/2023 4:28:20 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 17 تشرين الأول (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 115 فلسطينيا بينهم 50 عاملا من قطاع غزة، بحملة اعتقالات واسعة شنتها في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال حولت المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية التابعة لها للتحقيق معهم بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.
وتركزت حملة الاعتقالات في محافظة الخليل.
واعتقلت قوات الاحتلال 50 عاملا من عمال قطاع غزة الذين أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48.
وأشار الى أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا أسرى محررين بعد اقتحام بيوتهم بشكل وحشي وهمجي كما تم اعتقال فلسطينيين عند الحواجز المنتشرة بكثافة عند المداخل الرئيسية للمحافظات وبين القرى الفلسطينية.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
17/10/2023 11:03:51

MENAFN17102023000117011021ID1107254235

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