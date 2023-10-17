الاحتلال يعتقل 115 فلسطينيا بينهم 50 عاملا غزيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 17 تشرين الأول (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 115 فلسطينيا بينهم 50 عاملا من قطاع غزة، بحملة اعتقالات واسعة شنتها في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال حولت المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية التابعة لها للتحقيق معهم بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.
وتركزت حملة الاعتقالات في محافظة الخليل.
واعتقلت قوات الاحتلال 50 عاملا من عمال قطاع غزة الذين أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48.
وأشار الى أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا أسرى محررين بعد اقتحام بيوتهم بشكل وحشي وهمجي كما تم اعتقال فلسطينيين عند الحواجز المنتشرة بكثافة عند المداخل الرئيسية للمحافظات وبين القرى الفلسطينية.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
17/10/2023 11:03:51
MENAFN17102023000117011021ID1107254235
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