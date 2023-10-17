الأعلى للسكان يستمر ببث تنويهاته الإذاعية بشأن قضايا سكانية ذات أولوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- قال المجلس الأعلى للسكان، إن عدد من الإذاعات المحلية الأردنية، وبالتنسيق معه، تستمر ببث تنويهات إذاعية حول أربع قضايا ديموغرافية ذات أولوية، وذلك حتى نهاية شهر تشرين الثاني المقبل.
وبحسب بيان صادر عن المجلس، اليوم الثلاثاء، تشمل التنويهات مواضيع تتعلق أولا: بالتوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان، وما يترتب عليه من كلف مالية وإدارية وأضرار اقتصادية وبيئية ناجمة عن تركّز 92 بالمئة من سكان الأردن في النصف الشمالي الغربي من المملكة،ثانيا، الفوائد المتعددة التي تعود على الزوجين حديثي الزواج من تريّثهم في إنجاب مولودهم الأول، ثالثا، التبعات السلبية التي تترتب على تزويج الفتيات قبل بلوغهنّ سن الـ 18 سنة،رابعا، فرص عمل عديدة متاحة أمام المتعطّلين الذكور الذين يشكّلون أكثر من 70 بالمئة من إجمالي عدد المتعطلين في الأردن، حيث أن 63 بالمئة منهم لم يكملوا تعليمهم الثانوي.
يٌشار إلى أنه تم البدء ببث التنويهات الإذاعية منذ مطلع شهر تشرين الأول الحالي، كما أن هذه التنويهات متاحة لكل من يجد في استخدامها ما يخدم أغراض الأنشطة والبرامج المُنفذة من قبلهم، سواء مؤسسات أو أفراد، والتي تستهدف جمهورهم من أفراد المجتمع وخاصة الشباب ومتخذي القرار، من أجل زيادة المعرفة والوعي وكسب التأييد وإصلاح التشريعات بكل ما يتصل بموضوعات هذه التنويهات.
ويمكن الحصول على هذه التنويهات بالرجوع إلى الرابط التالي على صفحة اليوتيوب التابعة للمجلس الأعلى للسكان:
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--(بترا)
وز/أ م / س س
17/10/2023 10:49:54
MENAFN17102023000117011021ID1107254234
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