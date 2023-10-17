الأعلى للسكان يستمر ببث تنويهاته الإذاعية بشأن قضايا سكانية ذات أولوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- قال المجلس الأعلى للسكان، إن عدد من الإذاعات المحلية الأردنية، وبالتنسيق معه، تستمر ببث تنويهات إذاعية حول أربع قضايا ديموغرافية ذات أولوية، وذلك حتى نهاية شهر تشرين الثاني المقبل.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، اليوم الثلاثاء، تشمل التنويهات مواضيع تتعلق أولا: بالتوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان، وما يترتب عليه من كلف مالية وإدارية وأضرار اقتصادية وبيئية ناجمة عن تركّز 92 بالمئة من سكان الأردن في النصف الشمالي الغربي من المملكة،ثانيا، الفوائد المتعددة التي تعود على الزوجين حديثي الزواج من تريّثهم في إنجاب مولودهم الأول، ثالثا، التبعات السلبية التي تترتب على تزويج الفتيات قبل بلوغهنّ سن الـ 18 سنة،رابعا، فرص عمل عديدة متاحة أمام المتعطّلين الذكور الذين يشكّلون أكثر من 70 بالمئة من إجمالي عدد المتعطلين في الأردن، حيث أن 63 بالمئة منهم لم يكملوا تعليمهم الثانوي.

يٌشار إلى أنه تم البدء ببث التنويهات الإذاعية منذ مطلع شهر تشرين الأول الحالي، كما أن هذه التنويهات متاحة لكل من يجد في استخدامها ما يخدم أغراض الأنشطة والبرامج المُنفذة من قبلهم، سواء مؤسسات أو أفراد، والتي تستهدف جمهورهم من أفراد المجتمع وخاصة الشباب ومتخذي القرار، من أجل زيادة المعرفة والوعي وكسب التأييد وإصلاح التشريعات بكل ما يتصل بموضوعات هذه التنويهات.

ويمكن الحصول على هذه التنويهات بالرجوع إلى الرابط التالي على صفحة اليوتيوب التابعة للمجلس الأعلى للسكان:

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--(بترا)

وز/أ م / س س

17/10/2023 10:49:54