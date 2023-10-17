الأردن يبني قواعد اقتصادية جديدة للسير بثبات نحو المستقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا) - بنى الأردن قواعد اقتصادية جديدة لتمكين البلاد من الانطلاق لمرحلة النمو والتشغيل، من خلال رؤية للتحديث الاقتصادي ستكون عابرة للحكومات، والسير بثبات نحو المستقبل.

ودخلت المملكة منذ زمن قريب في ورشة إصلاح اقتصادي طالت عموم مفاصل اقتصاد الدولة التي دخلت المئوية الثانية من عمرها، إلى جانب مسارات أخرى سياسية وإدارية.

ويحظى البرنامج الإصلاحي الذي تعمل المملكة على تنفيذه بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث رسم في رسالة وجهها للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين، ملامح المستقبل للبلاد، حيث أكد جلالته فيها "نريده مستقبلا مشرقا نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع".

ووسط صعوبات جمة واجهت البلاد في السنوات القليلة الماضية، بدأت بجائحة صحية ثم حرب بين روسيا وأوكرانيا وخلل في سلاسل التوريد، قرر الأردن أن يذهب سريعا إلى المستقبل بالاعتماد على الذات لإنجاز برنامج للإصلاح الاقتصادي، وذلك لإعادة دوران عجلة النشاط بوتيرة أعلى لتدارك معدلات البطالة وتوليد فرص العمل واستقطاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.

وسعت المملكة للوصول إلى بيئة استثمارية منافسة تضاهي أفضل الممارسات في العالم وتحسين بيئة ممارسة الأعمال وتجويدها، مستندة في ذلك على قصص نجاح عديدة حققها مستثمرون عرب وأجانب منذ سنوات طويلة.

ويواصل الأردن العمل على تطوير الإجراءات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي وتسهيلها والتحول نحو الرقمنة بالخدمات الحكومية، وتعزيز التكاملية بين مختلف الوزارات والمؤسسات وتكثيف التواصل مع أصحاب الأعمال والمستثمرين، لاستقطابهم نحو الفرص الزاخرة والمتاحة بالمملكة.

ورؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة العام الماضي والتي يحظى تنفيذها بضمانة ملكية، تؤسس لبناء اقتصاد وطني مُستدام خلال السنوات العشر المقبلة، وتحقيق معدلات نمو عالية، واستقطاب استثمارات بقطاعات واعدة وتوليد فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات.

وتسير المملكة اليوم بخطى ثابتة نحو الرؤى المنبثقة عن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي أعدّها خبراء ومتخصصون في محافل عدة يمكن الاقتداء بها لتعزيز الاستثمار، خاصة في ظل تحديات وطنية وإقليمية ودولية جمّة.

وبحسب الرؤية؛ سيكون للمبادرات الرئيسة أثر إيجابي في جذب الاستثمارات وتطوير استراتيجية وطنية للاستثمار، ووضع خطط للترويج للاستثمار في قطاعات ومجالات محددة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للفرص الاستثمارية، بما في ذلك المشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع أنظمة متقدمة لإدارة العلاقات مع المستثمرين، وإطلاق مبادرة مستمرة لتحسين القدرة التنافسية الدولية للأردن لتصنيفه ضمن الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية، وإطلاق برامج حوافز استثمارية مالية وغير مالية تركز على تحقيق الأثر مع إطار تقييم واضح.

وحددت رؤية التحديث الاقتصادي مجموعة كبيرة من المشاريع التي توفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص، والتي ستمكن القطاعات من إطلاق كامل إمكاناتها لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، منها شبكة السكة الحديدية الوطنية، ومشاريع استوديوهات إنتاج الأفلام وجسر الملك حسين والتعرفة المرورية ومشاريع تخزين الطاقة، ومراكز التعليم الترفيهي للأطفال، ومعاهد التدريب المهني، ومحطات تحلية المياه الوطنية ومشاريع الربط الكهربائي.

ويتطلب تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار، نحو 72 بالمئة، من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بمعدل 3.5 مليار دينار سنوياً خلال الفترة 2022-2033.

وتنقسم الاستثمارات المستهدفة إلى 30.3 مليار دينار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما نسبته 73 بالمئة، و 11.1 مليار دينار للاستثمار الحكومي، بما نسبته 27 بالمئة.

-- (بترا)

ع ن/س ص/أ م/ب ط

17/10/2023 10:48:04