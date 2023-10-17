انطلاق مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب غدا

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 17 تشرين الأول (بترا)- تنطلق في عمان يوم غد الأربعاء، أعمال المؤتمر العشرين لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة الأردن وجامعة الدول العربية، تحت شعار "القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي".

ويحظى المؤتمر الذي يستمر يومين، برعاية ملكية سامية، وبمشاركة رسمية عربية وغرف التجارة والصناعة والزراعة في العالم العربي، والغرف العربية – الأجنبية المشتركة، وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى البنوك ومؤسسات التمويل.

وستشهد أعمال المؤتمر إطلاق "إعلان عمان" الخاص بالقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، والتي سيتم عرض مخرجاتها على القادة العرب بالقمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستعقد قبل نهاية العام الحالي في موريتانيا.

وقالت غرفة تجارة الأردن في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر سيوفر منصة للدول العربية لعرض الفرص والمشروعات الاستثمارية المتوفرة لديها وبما يفضي لإقامة مشروعات اقتصادية مشتركة تدفع وتعزز التنمية الشاملة، وتسهم بمحاربة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب.

و أضافت أن المؤتمر سيسهم بالتعريف بمناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة بالدول العربية لاستقطاب الاستثمارات، وعرض رؤية العديد منها للمشروعات الاستثمارية التي تهدف للوصول إلى اقتصاد متنوع ومستدام.

وحسب بيان الغرفة، سيشهد المؤتمر حضورا واسعا وبارزا لأصحاب الأعمال في البلدان العربية أو المقيمين بالدول الأجنبية، ما يشكل فرصة مهمة من أجل تعزيز واقع الاستثمارات العربية البينية واستقطاب الاستثمارات للبلدان العربية.

وأكدت الغرفة أن الأردن والبلدان العربية تمتلك المقومات المهمة لاستقطاب المشروعات الاستثمارية الضخمة بمختلف القطاعات سواء في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة والزراعة والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الحيوية.

وأوضحت أن المؤتمر سيعمل على بلورة رؤى وأفكار ومشروعات تخدم أهداف وتوجهات البلدان العربية، وتدعيم وتقوية الروابط التجارية والاقتصادية بينها للوصول إلى مرحلة الوحدة الاقتصادية، ولا سيما في ظل الظروف والصعوبات التي تواجه العالم في وقتنا الحاضر.

و أشارت إلى أن المؤتمر سيكون فرصة قوية للمملكة لعرض توجهاتها الجديدة في مجال الاستثمار والإصلاحات التي تم تنفيذها لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ولا سيما بعد إقرار قانون البيئة الاستثمارية، إلى جانب عرض الفرص والمشروعات الاستثمارية التي ينوي الأردن تنفيذها في العديد من القطاعات الاستراتيجية على المستثمرين العرب.

وبينت الغرفة أن الأردن يوفر اليوم الكثير من المزايا والحوافز والتسهيلات للمستثمرين وأصحاب الأعمال، بهدف استقطابهم وتوطين استثماراتهم بالمملكة، من خلال حزمة المشروعات المطروحة بقطاعات استراتيجية ذات قيمة عالية مضافة، إضافة للاطلاع على رؤية التحديث الاقتصادي.

--(بترا)

س ص /اص / س س

17/10/2023 10:43:21