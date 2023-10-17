إنتاج: تأجيل حدث القرية العربية للشركات الناشئة في عمان تضامنًا مع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا) - أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، تأجيل حدث "القرية العربية للشركات الناشئة" الذي كان من المقرر إقامته في العاصمة الأردنية عمان خلال الثامن والتاسع من الشهر المقبل، وذلك تضامنًا مع الأحداث المأساوية التي تشهدها غزة.
وبحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، أعربت "إنتاج" عن استنكارها وشجبها للهجمات العنيفة التي يتعرض لها قطاع غزة، والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين من نساء وأطفال وكبار السن.
كما أشارت الجمعية إلى التضامن العميق مع اتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية "بيتا"، حيث دانت الهجمات المستهدفة للبنية التحتية التكنولوجية، والتي تسببت في قطع التواصل مع العالم الخارجي.
-- (بترا)
غ ح/أ م/ب ط
17/10/2023 10:35:31
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