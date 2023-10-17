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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

10/17/2023 4:28:13 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 17 تشرين الأول (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.
وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.
وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، وأرجعت العديد منهم ومنعتهم من أداء الصلوات في محيط المسجد الأقصى بالتزامن مع السماح للمستعمرين باقتحامه.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
17/10/2023 10:26:54

MENAFN17102023000117011021ID1107254230

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