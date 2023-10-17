بلينكن: اتفاق أميركي-إسرائيلي على وضع خطة لإرسال مساعدات لقطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 17 تشرين الأول (بترا) - أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فجر اليوم الثلاثاء، أنّ الولايات المتّحدة وإسرائيل اتّفقتا على العمل سوياً لوضع خطة تسمح من خلالها بإدخال مساعدات إنسانية دولية إلى قطاع غزة المحاصر، بحسب واشنطن بوست.

وقال بلينكن للصحافيين بعدما أجرى محادثات كبيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرّت قرابة ثماني ساعات إنّه "بناء على طلبنا، اتّفقت الولايات المتّحدة وإسرائيل على تطوير خطة تتيح للمساعدات الإنسانية المقدّمة من الدول المانحة والمنظّمات المتعدّدة الأطراف الوصول إلى المدنيين في غزة".

-- (بترا)

ب خ/ب ط

17/10/2023 09:48:27