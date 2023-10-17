بلينكن: اتفاق أميركي-إسرائيلي على وضع خطة لإرسال مساعدات لقطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 17 تشرين الأول (بترا) - أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فجر اليوم الثلاثاء، أنّ الولايات المتّحدة وإسرائيل اتّفقتا على العمل سوياً لوضع خطة تسمح من خلالها بإدخال مساعدات إنسانية دولية إلى قطاع غزة المحاصر، بحسب واشنطن بوست.
وقال بلينكن للصحافيين بعدما أجرى محادثات كبيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرّت قرابة ثماني ساعات إنّه "بناء على طلبنا، اتّفقت الولايات المتّحدة وإسرائيل على تطوير خطة تتيح للمساعدات الإنسانية المقدّمة من الدول المانحة والمنظّمات المتعدّدة الأطراف الوصول إلى المدنيين في غزة".
-- (بترا)
ب خ/ب ط
17/10/2023 09:48:27
MENAFN17102023000117011021ID1107254221
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