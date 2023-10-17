مذكرة تفاهم للتعاون في مجال رسم السياسات الاقتصادية بين الأردن ومصر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا) - نشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر أمس الاثنين، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات التخطيطية بين الأردن ومصر.

وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقا من مبدأ تعزيز وتبادل الخبرات المشتركة بين البلدين وإيمانا بأهمية التنسيق وتطوير العلاقات الثنائية في مجال التعاون الفني بين المؤسسات التخطيطية في كلا البلدين بما فيها رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات والتدريب بما يطور مهارات العاملين ويخدم مصلحة البلدين.

واتفقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية على التعاون في مجالات عديدة منها؛ رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، والخبرات التخطيطية على المستوى الاستراتيجي والمركزي والقطاعي والإقليمي، وموازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام وآليات المتابعة الوطنية، وإجراء المسوحات والتعدادات، والنمذجة والتنبؤات الاقتصادية والنماذج الكمية، إضافة الى بناء القدرات وتوفير برامج التدريب المختلفة في مجال التخطيط والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة، والتنمية المستدامة والتنافسية.

كما جرى الاتفاق على التعاون في مجال تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات والبحوث والدراسات التخطيطية والاستفادة من تجارب البلدين في مجالات التخطيط الاقتصادي والإقليمي وتقديم المقترحات والتوصيات بما يساهم في تطوير العمل بأجهزة التخطيط بالبلدين وتبادل الزيارات الميدانية بينهم لنقل وتبادل الخبرات.

-- (بترا)

و ر/ب ط

17/10/2023 09:31:05