Tuesday, 17 October 2023 01:05 GMT

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال رسم السياسات الاقتصادية بين الأردن ومصر

10/17/2023 4:28:10 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا) - نشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر أمس الاثنين، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات التخطيطية بين الأردن ومصر.
وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقا من مبدأ تعزيز وتبادل الخبرات المشتركة بين البلدين وإيمانا بأهمية التنسيق وتطوير العلاقات الثنائية في مجال التعاون الفني بين المؤسسات التخطيطية في كلا البلدين بما فيها رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات والتدريب بما يطور مهارات العاملين ويخدم مصلحة البلدين.
واتفقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية على التعاون في مجالات عديدة منها؛ رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، والخبرات التخطيطية على المستوى الاستراتيجي والمركزي والقطاعي والإقليمي، وموازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام وآليات المتابعة الوطنية، وإجراء المسوحات والتعدادات، والنمذجة والتنبؤات الاقتصادية والنماذج الكمية، إضافة الى بناء القدرات وتوفير برامج التدريب المختلفة في مجال التخطيط والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة، والتنمية المستدامة والتنافسية.
كما جرى الاتفاق على التعاون في مجال تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات والبحوث والدراسات التخطيطية والاستفادة من تجارب البلدين في مجالات التخطيط الاقتصادي والإقليمي وتقديم المقترحات والتوصيات بما يساهم في تطوير العمل بأجهزة التخطيط بالبلدين وتبادل الزيارات الميدانية بينهم لنقل وتبادل الخبرات.
-- (بترا)
و ر/ب ط
17/10/2023 09:31:05

MENAFN17102023000117011021ID1107254220

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث