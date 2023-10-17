النفط يتراجع وبرنت يسجل 89.60 دولار للبرميل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا) - واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الثلاثاء، بأكثر من دولار للبرميل مع زيادة التوقعات بقرب توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع فنزويلا يخفف العقوبات على صادراتها من النفط الخام.

ووفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.24 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 89.65 دولار للبرميل عند التسوية، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.03 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 86.66 دولار للبرميل.

وصعد الخامان بنحو 6 بالمئة يوم الجمعة في أكبر ارتفاع يومي من حيث النسبة المئوية منذ نيسان الماضي مع أخذ المستثمرين في الاعتبار باتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وخلال الأسبوع حقق برنت مكاسب قياسية وارتفع 7.5 بالمئة، في أكبر صعود أسبوعي له منذ شباط الماضي، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 5.9 بالمئة.

-- (بترا)

رصد/أغ/ب ط

17/10/2023 09:25:31