شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في الخليل ونابلس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 17 تشرين الأول (بترا) - استشهد فلسطينيان، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأول في بلدة حلحول، شمال الخليل والثاني شرق نابلس.

وأعلن مستشفى الميزان بالخليل عن استشهاد الفتى محمد نضال محمد ملحم (17 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في بطنه، خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة حلحول صباح اليوم.

كما استشهد مواطن، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس فجر يوم الجمعة الماضي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، باستشهاد المواطن سمير محمود عبد القادر صبرة (72 عاما)، وهو من سكان حي المساكن الشعبية، شرق نابلس، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في بطنه.

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

17/10/2023 09:05:06