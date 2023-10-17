الغارديان تقيل رسام كاريكاتير لرسمه صورة غزة على بطن نتنياهو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا) - أعلن رسام الكاريكاتير ستيف بيل إنه طرد من صحيفة "الغارديان" على خلفية رسم جديد حول إسرائيل اعتبرته الصحيفة "معاديا للسامية".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن رسام الكاريكاتير الذي عمل في الغارديان لأكثر من 40 عاما، أن الصحيفة استغنت عن خدماته بعد أن قدم صورة مثيرة للجدل لبنيامين نتنياهو.







وفي الصورة، يرتدي رئيس الوزراء الإسرائيلي قفازات الملاكمة ويحمل مشرطا على بطنه المكشوف، ويجهز قطعا على شكل غزة، مع تعليق: "يا سكان غزة، اخرجوا الآن".

واعتبر النقاد هذا إشارة إلى "شيلوك"، المقرض اليهودي في مسرحية شكسبير تاجر البندقية، الذي يطلب "رطلا من اللحم" من شخص لا يستطيع سداد ثمنه.

ودافع بيل عن الصورة وشجب الاتهامات بأنه استخدم استعارات معادية للسامية، على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها هذه الادعاءات.

وأصر على أنها إشارة إلى رسم كاريكاتوري من الستينيات لديفيد ليفين، الذي رسم الرئيس الأميركي ليندون جونسون مع ندبة على شكل فيتنام على جذعه أثناء الحرب الدائرة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ويوم الاثنين من الاسبوع الماضي، نشر بيل على صفحته في منصة "إكس"، أنه قدم العمل الفني ولكن تمت "إزالته مرة أخرى".

وأضاف أنه أصبح من المستحيل تقريبا طرح هذا الموضوع، في إشارة إلى إسرائيل، لصحيفة "الغارديان" الآن دون اتهامه بنشر استعارات معادية للسامية".

إلى ذلك، أكد متحدث باسم "الغارديان" الليلة الماضية أن الصحيفة لن تجدد عقد بيل، قائلا: "لقد تم اتخاذ القرار بعدم تجديد عقد ستيف بيل، لقد كانت الرسوم الكاريكاتورية لستيف بيل جزءا مهما من صحيفة الغارديان على مدار الأربعين عاما الماضية، ونحن نشكره ونتمنى له كل التوفيق".

-- (بترا)

ب ط

17/10/2023 08:55:15