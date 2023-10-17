اليابان: على جميع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الالتزام بالقوانين الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول(بترا)- قالت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، إن بلادها تراقب الوضع في غزة بقلق، مضيفة أن على جميع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الالتزام بالقوانين الدولية.

وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أوضحت كاميكاوا أن بلادها ستقدم مساعدات بقيمة عشرة ملايين دولار للمدنيين في غزة.

في الوقت نفسه، قالت وزيرة الخارجية اليابانية إنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي بأن طوكيو تتوقع تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن.

وكشفت الوزيرة عن وجود 900 مواطن ياباني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، إضافة إلى آخرين في قطاع غزة لم تكشف عن عددهم لكنها وصفته بأنه قليل.

--(بترا)

رصد/أغ / س س

17/10/2023 08:46:34