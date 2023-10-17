71 شهيداً ومئات الجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت منازل جنوبي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 17 تشرين الأول (بترا)- استشهد 71 فلسطينيا، فيما أصيب المئات، في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في مدينتي رفح وخانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، بأنه تم استهداف منزل لعائلة زعرب في مدينة رفح، من قبل طائرات الاحتلال، حيث نُقل 28 شهيداً من المكان، كما تم استهداف منزل لعائلة "بكر" في شارع القساطنة بمحافظة خانيونس، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

كما استشهد أكثر من 15 مواطناً فلسطينيا، في قصف منزل عائلة اللمداني في الحي الياباني غربي مدينة خانيونس.

--(بترا)

رصد/أغ

17/10/2023 08:23:41