عين على القدس يناقش انعكاسات الحرب في غزة على المدينة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الارتباط الكبير ما بين الحرب الوحشية على قطاع غزة، وانعكاساتها على مدينة القدس والمقدسيين بشكل عام، والمسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص.

وقال تقرير البرنامج المصور في القدس إنه منذ إعلان الاحتلال شن الحرب على قطاع غزة، تعيش المدينة المقدسة وسكانها الفلسطينيون أياماً عصيبة لم تشهدها من قبل، جراء ممارسات سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، سواء بالاعتداء عليهم بشكل وحشي، أو التنكيل بهم واعتقالهم، حيث نشرت سلطات الاحتلال الآلاف من شرطة وجنود الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس، وتم تشديد الخناق عليها، كما تم منع المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء شعائرهم الدينية.

وأشار التقرير إلى أن شوارع القدس والبلدة القديمة تكاد تخلو من المارة الفلسطينيين بسبب تنكيل سلطات الاحتلال بهم في كل مكان.

ووثق التقرير مشاهد مصورة تظهر اعتداء سلطات الاحتلال على شبان مقدسيين دون سبب إلا كونهم فلسطينيين.

وأضاف أن قوات الاحتلال انتهجت داخل الأحياء العربية سياسة "القتل بدم بارد" بإطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين بشكل مباشر، بعد أن تلقت الضوء الأخضر من القيادتين العسكرية والسياسية اللتين تسعيان إلى تشريع قوانين تجيز قتل الفلسطينيين لإضفاء الشرعية على هذه الانتهاكات، حيث ارتقى في القدس وحدها 11 شهيداً منذ بداية الحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

وذكر التقرير أن جميع المقدسيين يجمعون على ان شرطة الاحتلال الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة تتعامل بوحشية مفرطة معهم، ما ينذر بقدوم أيام تحمل في طياتها بطشاً شديداً بحقهم.

وفي اتصال مباشر من القدس، قال وزير شؤون القدس الأسبق، حاتم عبد القادر، إن القدس تقع في قلب المعركة، وإن ما يجري في غزة متصل تماماً بما يجري في القدس، حيث أن الإسرائيليين تمادوا كثيراً في سياسة التهجير والتطهير العرقي، واستباحوا الأقصى بشتى الطرق وبشكل مستفز، خصوصاً الإجراءات التي تتزامن مع اقتحامات المستوطنين للأقصى، وفرض الأمر الواقع على الأرض وحصار وقتل الفلسطينيين، الأمر الذي شاهده الفلسطينيون في كل مكان واستفز مشاعرهم.

وأضاف أن الجميع حذروا من نتائج هذه الاعتداءات كثيراً، وعلى رأسهم جلالة الملك عبدالله الثاني والسلطة الفلسطينية، حيث قال جلالته إن ما يجري في القدس والمسجد الأقصى أمر خطير، وسيؤدي بالتأكيد إلى تصعيد غير مسبوق، وهو ما نشاهد نتائجه حالياً.

وعبر عبد القادر عن اعتقاده بأن النخبة الحاكمة في إسرائيل لم تستمع إلى هذه التحذيرات، كما التزم المجتمع الدولي الصمت ولم يحرك ساكناً فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب على الأراضي الفلسطينية والقدس، لافتاً إلى أن على الإسرائيليين أن يدركوا بأنهم لن يستطيعوا فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني، ولا تهويد القدس وفرض أمر واقع داخل المسجد الأقصى المبارك، وأن ما جرى ويجري في غزة يجب ان يكون عبرة للإسرائيليين لكي يتراجعوا عن موقفهم.

-- (بترا)

أ ن/ب ط

17/10/2023 08:03:08