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تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ11 على التوالي

10/17/2023 4:27:58 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 17 تشرين الأول (بترا) - يتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية.
وحسب ما أفادت مصادر طبية فإن "إصابات وصلت إلى مجمع ناصر في غزة إثر غارات استهدفت خان يونس".
وقال شهود عيان إن "قصفا إسرائيليا استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة أسفر عن 7 شهداء بينهم أطفال و12 إصابة".
كما تعرض مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لقصف إسرائيلي عنيف، فيما أغارت الطائرات الحربية على منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث جددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية للمدينة.
ووفقا لآخر إحصاء من الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 2808 شهداء، وإصابة نحو 10850 آخرين.
--(بترا)
رصد/أغ/ب ط
17/10/2023 07:54:24

MENAFN17102023000117011021ID1107254212

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