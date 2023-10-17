46 عامًا على فيلم أونكل زيزو حبيبى.. لـ محمد صبحى وبوسى

MENAFN - Youm7) يمر اليوم الثلاثاء، 46 عامًا على فيلم "أونكل زيزو حبيبى"، حيث عرض لأول مرة في 17 أكتوبر 1977، وقدم النجم محمد صبح شخصية لاعب كرة قدمبشكل كوميدى مختلف.

فيلم "أونكل زيزو حبيبي" بطولة محمد صبحى وبوسى وليلى صادق وجورج سيدهم وجلال عيسى وإبراهيم سعفان وأميرة عفيفى وحسن أنيس وعبد الله فرغل وإخراج نيازي مصطفى قصة يسرى الإبيارى وسيناريو وحوار عبد الحى أديب.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية زيزو الذي يجسده محمد صبحى الذى يعانى هزال جسده وضعف صحته بشكل يثير سخرية جميع من حوله، ويرغب زيزو فى أن يصبح بطلاً رياضيًا ليكون مصدر فخر لابن شقيقته سمير الذى يتخذ منه مثلًا أعلى.

يصاب سمير بصدمة نفسية شديدة عندما يشاهد خاله وهو يتلقى ضرب جامد مما يفقده القدرة على الكلام والحركة بعد أن فقد الثقة فى خاله، يحاول زيزو جاهدا أن يصبح بطلا قويا ليساعد سمير على الشفاء، وفى هذه الأثناء تحدث لزيزو مفارقات كثيرة.



